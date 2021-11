Incidente in A4 a Brugherio, tamponamento tra tre camion: grave un conducente

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale lungo la A4 nei pressi di Brugherio: il sinistro ha coinvolto quattro mezzi.

Paura lungo la A4, precisamente a Brugherio, dove nella mattinata di venerdì 12 novembe 2021 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto tre mezzi pesanti e un’autovettura. Il conducente di quest’ultimo è rimasto gravemente ferito.

Incidente in A4 a Brugherio

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 8 nel tratto di strada compreso tra l’uscita di Agrate Brianza e Monza in direzione Torino. Secondo le prime ricostruzioni tre camion e un’auto sono stati protagonisti di un tamponamento, avvenuto per cause ancora da accertare.

Immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco, che hanno liberato due autisti rimasti incastrati tra le lamiere affidandoli alle cure dei sanitari del 118. Uno di loro, 30 anni, ha riportato un trauma cranico e un trauma al volto ed è stato trasportato all’ospedale Niguarda, mentre un altro, 54 anni, è stato trasferito con l’eliambulanza nell’ospedale San Gerardo di Monza con trauma cranico e ferite a una gamba.

Ferito anche il conducente dell’auto, che ha riportato traumi alla schiena e ad una gamba ed è stato trasportato al San Raffaele a Milano.

Incidente in A4 a Brugherio: traffico in tilt

Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia locale che hanno effetuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente e ad accertare eventuali responsabilità. In breve tempo, data l’ora di punta, si sono formate code chilometriche e il traffico ha subito non poche ripercurssioni.