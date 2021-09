Incidente in A4 a Portogruaro, tir si ribalta: morto il conducente e traffico in tilt, 10 km di coda

Il conducente di un camion è morto a causa di un incidente avvenuto lungo la A4 nei pressi di Portogruaro: si indaga sull'accaduto.

Tragedia lungo la A4, dove nel tratto tra San Stino di Livenza e il nodo di Portogruaro si è verificato un incidente stradale in cui ha perso la vita un uomo. Il sinistro ha mandato in tilt il traffico e causato la formazione di lunghe code in direzione Trieste.

Incidente stradale in A4 a Portogruaro

I fatti hanno avuto luogo all’alba di mercoledì 29 settembre 2021. Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora da accertare, un camion è finito fuori strada abbattendo le barriere laterali per poi ribaltarsi. Alcuni automobilisti che hanno assistito allo schianto hanno subito allertato i soccorsi che in breve tempo sono giunti sul posto.

I Vigili del Fuoco hanno estratto il conducente del mezzo pesante dalle lamiere e lo hanno affidato ai sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare nulla se non constatare il decesso.

Troppo gravi infatti le ferite riportate a causa dell’impatto che si sono rivelate fatali e hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione. Non si esclude che l’autista del mezzo pesante sia stato colpito da un malore.

Incidente stradale in A4 a Portogruaro: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno isolato l’area ed effettuato rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto, e il personale di Autovie Venete che ha fatto defluire il traffico proveniente da Venezia.

Il sinistro ha infatti creato code fino a 10 chilometri.