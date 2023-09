Panico in A4, auto si ribalta e prende fuoco: cinque feriti, tra cui due bambini

Attimi di terrore in A4 dove un’auto si ribalta e prende fuoco in autostrada: nell’incidente, sono rimaste ferite cinque persone. Tra i feriti, ci sono anche due bambini.

Incidente in A4, auto si ribalta e prende fuoco: cinque feriti

Il drammatico sinistro stradale che poteva culminare in tragedia si è consumato nella mattinata di domenica 3 settembre, intorno alle ore 06:00. Un’auto che trasportava cinque persone, tra le quali due bambini, si è improvvisamente ribaltata. L’incidente è avvenuto in direzione Milano, al chilometro 417, nel territorio del comune di Meolo.

I passeggeri presenti nella vettura hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati in ospedale per essere sottoposti a degli accertamenti di routine.

Soccorsi e forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente in A4, si sono prontamente recati i sanitari del Suem, gli uomini della Polstrada e i vigili del fuoco. I paramedici hanno soccorso i feriti e ne hanno disposto il trasferimento in ospedale.

A seguito del ribaltamento, il traffico è stato limitato e consentito soltanto su una corsia al fine di permettere alle autorità di effettuare le operazioni di soccorso in sicurezza e ai vigili del fuoco di procedere con la rimozione del veicolo incidentato. L’emergenza è rientrata poco dopo le ore 07:00 e la circolazione è stata ripristinata in modo regolare in una giornata considerata da bollino rosso.