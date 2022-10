Incidente in A4, l’ultimo messaggio di Alfredo alla sorella: “Vado in un posto meraviglioso”

Un uomo innamorato della sua donna e della vita che gli stava regalando gioie, l'ultimo messaggio di Alfredo alla sorella: "Vado in un posto meraviglioso"

Dopo il terribile incidente in A4 smuove i cuori l’ultimo messaggio di Alfredo Barbieri alla sorella Ludovica: “Vado in un posto meraviglioso”. La donna ha raccontato al Resto del Carlino chi fosse suo fratello, vittima con altre 6 persone del terribile schianto: l’ex sindaco di Riccione Massimo Pironi, la responsabile educativa della cooperativa Cuore 21 Romina Bannini e i cinque ragazzi del centro con Alfredo, Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi.

“Era innamorato perso della sua Rosellina”

Ha raccontato Ludovica parlando dell’amore che Alfredo provava per la sua donna: “Alfredo era innamorato perso della sua Rosellina. Ogni tanto andava a prenderla di nascosto con la sua microcar”. Poi spiega: “Volevano sposarsi, lui era alla ricerca di una casa in affitto a Croce di Monte Colombo. Si sarebbero trasferiti, avrebbero vissuto insieme come marito e moglie”. E poi le passioni di Alfredo, su tutte il volley: “L’ultima volta che ho sentito Alfredo è stato per messaggio, il giorno della tragedia.

La sera prima della partenza ci siamo sentiti al telefono: io gli avevo chiesto se avesse fatto la valigia, e lui mi aveva confessato che non stava più nella pelle”.

“Vado in un posto meraviglioso”

E la chiosa che spezza il cuore: “Durante il viaggio verso il Friuli, mi ha mandato un messaggio. ‘Vado in un posto meraviglioso’, c’era scritto. Era già stato altre volte a Lauco, ma quella era un’occasione unica e speciale, perché era insieme alla donna della sua vita, Rossella.

Poco dopo mi ha mandato una foto del suo nuovo contratto di lavoro. Era felicissimo e orgoglioso dell’impiego che aveva trovato e i suoi superiori erano fieri di lui”.