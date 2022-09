Ancora un incidente in A4 lungo il cosiddetto “tratto maledetto”. La ruota di un carrello è scoppiata ed è volata su un’auto.

Le forze dell’ordine e il personale del 118 sono dovuti intervenire per un incidente in A4: la ruota di un carrello è scoppiata ed è volata su un’auto in prossimità degli svincoli di Cessalto e San Stino di Livenza.

Incidente in A4, la ruota di un carrello scoppia e si abbatte su un’auto

Drammatico incidente in A4. La ruota di un carrello è scoppiata e si è poi schiantata contro l’auto che seguiva il mezzo pesante. Il tragico incidente si è consumato nella serata di mercoledì 28 settembre, poco prima delle ore 20:00, sulla carreggiata in direzione Trieste e in corrispondenza dello svincolo tra Cessalto e San Stino di Livenza. Il tratto è noto come il “tratto maledetto della A4” e attraversa il Veneto orientale. Il nefasto soprannome è scaturito a seguito dei numerosi sinistri stradali registrati nell’area.

Dinamica e soccorsi

Sulla base delle ricostruzioni effettuate sinora, sembrerebbe che la ruota di un carrello sia improvvisamente esplosa. In seguito allo scoppio, il carrello è stato sbalzato in aria ed ha violentemente concluso il suo volo colpendo in pieno l’auto che stava precedendo. Entrambi mezzi si trovavano sulla corsia di sorpasso al momento dell’incidente.

L’accaduto è stato prontamente segnalato alle forze dell’ordine e ai sanitari del 118 che si sono recati sul posto.

Al fine di consentire l’intervento del personale medico e paramedico, dei vigili del fuoco e delle autorità competenti, sono stati registrati forti rallentamenti della circolazione.