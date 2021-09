Incidente in A4 Padova-Venezia tra un autocarro e una bisarca: ferito il conducente e 11 km di coda

Un uomo è rimasto ferito a causa di un incidente avvenuto lungo la A4 in cu si sono scontrati un autocarro e una bisarca.

Paura sull’A4 Padova-Venezia, dove nella mattinata di lunedì 6 settembre 2021 si è verificato un incidente stradale in cui un uomo è rimasto gravemente ferito. Il sinistro ha coinvolto un autocarro e una bisarca e ha causato la formazione di dieci chilometri di coda.

Incidente sull’A4

I fatti hanno avuto luogo poco prima delle 8 al chilometro 371 ovest in direzione Milano nel tratto compreso tra il bivio con la A57 e quello con la A13. Secondo le prime ricostruzioni i due mezzi pesanti si sarebbero scontrati per cause ancora da accertare e al vaglio degli addetti.

Immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco, arrivati da Mestre con due automezzi tra cui l’autogrù e 7 operatori, e ai sanitari del 118.

I primi hanno messo in sicurezza i mezzi e liberato il conducente della bisarca rimasto incastrato nella cabina guida per poi affidarlo alle cure degli operatori sanitari. Dopo averlo medicato sul posto, costoro lo hanno condotto in ospedale a Padova in codice rosso. Illeso invece l’autista del camion che trasportava cereali.

Incidente sull’A4: indagni in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche il personale di Concessioni Autostradali Venete in servizio di assistenza e presegnalazione, coordinato dal Centro Operativo di Mestre, e le forze dell’ordine che hanno isolato l’area al fine di effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

A causa dei mezzi incidentati in carreggiata, della perdita di carico di uno dei due mezzi e delle operazioni di soccorso, sgombero e pulizia del manto stradale, si sono formate code fino a 11 chilometri.