Terribile incidente in A4, tra Capriate e Trezzo. Una donna di 69 anni ha perso la vita nello schianto. Inutili i tentativi di soccorso.

Incidente in A4 tra Capriate e Trezzo, morta una donna di 69 anni

Terribile incidente mortale in autostrada A4, tra Capriate e Trezzo sull’Adda. Lo schianto è avvenuto oggi, lunedì 15 novembre. Una donna di 69 anni ha perso la vita nell’incidente, che è avvenuto pochi minuti prima delle 11. Per la donna purtroppo non c’è stato nulla da fare. I tentativi di soccorso da parte del personale medico arrivato sul posto si sono rivelati inutili. L’Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha mandato due ambulanze preallertate in codice rosso e l’elisoccorso.

Incidente in A4 tra Capriate e Trezzo: la prima ipotesi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato tutti i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente, che è avvenuto a causa dell’impatto contro un ostacolo. Secondo una prima ipotesi, la donna potrebbe essere stata colta da un malore al volante poco prima dell’impatto. Il personale sanitario ha potuto solo constatarne il decesso.

Incidente in A4 tra Capriate e Trezzo: traffico in tilt

Per consentire l’intervento dei soccorsi è stato bloccato un tratto di strada. Questo ha creato delle lunghe code e molti disagi per gli automobilisti. Il traffico è andato in tilt a causa di questo terribile incidente mortale, in cui ha perso la vita una donna di 69 anni.