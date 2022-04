Questa mattina, mercoledì 27 aprile, si è verificato un terribile incidente in A7 tra due mezzi pesanti. Uno dei due autisti è morto nello schianto.

Un uomo ha perso la vita in un terribile incidente che si è verificato questa mattina, mercoledì 27 aprile, in A7, tra due mezzi pesanti.

Incidente in A7 tra due mezzi pesanti: morto l’autista

Questa mattina, mercoledì 27 aprile, è avvenuto un terribile incidente sulla A7 in direzione Milano. Sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti e uno dei due autisti ha perso la vita nello schianto. I vigili del fuoco di Novi Ligure e Tortona sono subito intervenuti, così come l’autobotte di Alessandria. La cabina di un autoarticolato adibito al trasporto di prodotti alimentari ha preso fuoco. L’incendio ha anche prodotto il riscaldamento della parte posteriore di un autoarticolato adibito al trasporto di elio liquido.

Il traffico

Le operazioni di raffreddamento e bonifica sono ancora in corso. Sul posto sono arrivati il personale del 118, polstrada e ausiliari del traffico. Sulla Diramazione Predosa-Bettole è chiuso il bivio verso Tortona per la A7 Milano-Genova, verso Milano. Il traffico viene incanalato sulla carreggiata in direzione Genova. Chi deve raggiungere Milano può uscire a Serravalle e rientrare nella carreggiata opposta. Si consiglia l’utilizzo dell’A21 e dell’A26.