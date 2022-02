Incidente in A8 a Varese, scende dall’auto in panne e viene travolto: morto un uomo

Un uomo scende dalla sua auto in panne mentre si trovava all'imbocco dell'A8 a Varese, ma viene investito e ucciso: inutili i soccorsi

Un uomo scende dalla sua auto in panne mentre si trovava all’imbocco dell’A8 a Varese, ma viene investito e ucciso: inutili i soccorsi.

Varese, 43enne scende dall’auto in panne e viene investito: l’incidente

L’uomo è stato costretto a scendere dalla sua automobile perché in panne, all’imbocco dell’autostrada A8.

Il 43enne ha provato a segnalare agli automobilisti che stavano arrivando di rallentare, ma è stato travolto da una macchina che proveniva dalla direzione opposta. L’incidente, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, attorno alle ore 2.

L’incidente e l’arrivo dei soccorsi

Il 43enne, all’arrivo dei soccorsi dei sanitari del 118 era già in arresto cardiaco. Il medico ha tentato subito le prime manovre rianimatorie senza esito, fino all’avvenuto trasporto in ambulanza in ospedale, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Rimasto ferito anche il conducente dell’altra auto, anche lui trasferito in ospedale, non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale di Varese per fare tutti i rilievi del caso.