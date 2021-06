Traffico rallentato in A8 a causa della presenza di un camion in fiamme lungo la carreggiata: l'incidente non ha fatto registrare feriti.

Paura lungo l’autostrada A8, dove nella mattinata di martedì 29 giugno 2021 si è verificato un incidente che ha coinvolto un camion che trasportava farmaci: per cause ancora da accertare il mezzo ha preso fuoco e in breve tempo si è levata un’alta e densa colonna di fumo nero.

Incidente in A8: camion in fiamme

I fatti si sono verificati intorno alle 9 poco prima del casello di ingresso a Milano in corrispondenza dello svincolo per Rho Fiera. Secondo le prime ricostruzioni diversi automobilisti hanno segnalato la presenza di un camion, probabilmente addetto al trasporto dei farmaci, in fiamme. Dalle immagini e dai video girati dai passanti è possibile vedere il mezzo pesante completamente avvolto dal fuoco e fermo in mezzo alla carreggiata.

Non è ancora chiaro cosa sia successo esattamente e cosa ci sia all’origine del rogo. Fortunatamente il conducente del camion è riuscito a scendere e a mettersi in salvo prima che fosse troppo tardi.

Incidente in A8: indagini in corso

Stando a quanto comunicato dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto per spegnere l’incendio e mettere in siurezza l’area, l’episodio non ha avuto gravi conseguenze e nessuno è rimasto ferito.

I pompieri intervenuti in autostrada hanno domato le fiamme e chiuso il tratto di strata interessato, con inevitabili conseguenze sul traffico.

Hanno poi svolto le verifiche necessarie a comprendere le cause per cui il camion, situato sulla terza corsia della carreggiata Nord, abbia preso fuoco. Con loro anche Polizia stradale e operatori di Autostrade per i consueti rilievi.

Incidente in A8: un altro incidente poco prima

I rallentamenti provocati dal camion in fiamme sono andati ad aggiungersi a quelli creatisi un’ora prima nella stessa zona, attorno al polo fieristico di Rho, per un grave incidente stradale accaduto sulla Milano-Torino. Qui un motociclista di 40 anni ha perso il controllo della sua moto ed è stato trasferito all’ospedale Niguarda con l’elicottero di Areu in codice rosso a seguito di una caduta.

Secondo le prime informazioni del 118, il centauro sarebbe in gravi condizioni a causa dei vari traumi riportati. Mentre erano in corso i soccorsi sono intervenuti gli uomini della polizia stradale per fare i rilievi. Stando alle loro prime indicazioni, l’incidente sarebbe isolato e non avrebbe coinvolto altri veicoli.