Incidente in A9 nel tratto Saronno Origgio/Uboldo: diversi feriti e autostrada bloccata

Terribile incidente in A9, nel tratto Saronno Origgio/Uboldo. Ci sono 7 persone ferite. L'autostrada è bloccata.

Terribile incidente in A9, nel tratto Saronno Origgio/Uboldo. Ci sono 7 persone ferite. L’autostrada è bloccata. Lo schianto è avvenuto tra un mezzo pesante e due autovetture, nella giornata di oggi, venerdì 10 settembre, intorno alle ore 14.10.

LEGGI ANCHE: Incidente a Salerno, sbanda per evitare un cane e finisce con l’auto contro un muro: morto un 22enne

Terribile incidente in A9: scontro tra mezzo pesante e autovetture

Terribile incidente in A9. A scontrarsi un mezzo pesante e due autovetture. L’incidente è avvenuto nella giornata di oggi, venerdì 10 settembre 2021, intorno alle ore 14.10 in direzione Milano. Lo schianto è accaduto nel tratto della A9 vicino al bivio per la A8, nel territorio di Origgio. Nella stessa zona, nei giorni scorsi, sono avvenuti alcuni altri incidenti.

Terribile incidente in A9: 7 feriti

Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, cinque ambulanze, l’auto-medica da Varese e l’auto-infermieristica.

Hanno subito soccorso tutte le persone che erano a bordo dei mezzi che sono rimasti coinvolti nell’incidente, tra cui un bambino di 3 anni. In tutto le persone coinvolte e ferite sono 7. Una di queste è in condizioni abbastanza serie. Per altre è previsto il ricovero in ospedale.

Terribile incidente in A9: autostrada bloccata

L’autostrada è rimasta bloccata a causa dell’incidente. Sul luogo del sinistro è intervenuta la polizia stradale, che ha deviato il traffico per permettere ai soccorsi di intervenire in totale sicurezza.

In autostrada si sono registrati dei forti rallentamenti in direzione sud.