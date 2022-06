Incidente in autostrada A1, scontro tra auto e tir: morta una donna

Una donna di 70 anni è morta e altre tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto lungo la A1: sono in corso le indagini dell'accaduto.

Tragedia lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, dove nella mattinata di mercoledì 15 giugno 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad una donna di 70 anni. La sua auto è finita contro un tir e per lei non c’è stato nulla da fare.

Incidente in A1

I fatti hanno avuto luogo poco prima delle 8 nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze. Secondo quanto ricostruito, una famiglia di origini calabresi che stava viaggiando a bordo della sua auto ha tamponato, per cause ancora da accertare, contro un mezzo pesante. Un impatto violentissimo in cui tre persone sono rimaste ferite e che è risultato fatale per la 70enne.

I sanitari del 118, giunti sul posto dopo l’allarme, non hanno infatti potuto far altro che constatare il suo decesso sul colpo.

Troppo gravi le ferite riportate durante lo scontro, che hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori. Gli altri tre feriti sono invece stati trasferiti presso l’ospedale di Orvieto.

Incidente in A1: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione di tronco di Fiano. Le autorità hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiuso al traffico il tratto interessato, in cui si sono registrati 5 chilometri di coda.