Incidente in autostrada A21 in direzione Cremona-Brescia: morti cinque operai

A causa di un incidente sull'autostrada A21 cinque operai sono morti sul colpo: il loro furgone si è schiantato contro un mezzo pesante.

Sono cinque operai le vittime del drammatico incidente che ha avuto luogo nel pomeriggio di giovedì 3 giugno 2021 tra la A1 e la A21 in direzione Cremona-Brescia. Il furgone su cui viaggiavano si è scontrato con un camion in maniera così violenta da finire distrutto.

Incidente sulla A21: morti cinque operai

Secondo le prime ricostruzioni si tratta di cinque colleghi dipendenti della Mapen, un’azienda del settore edile con sede a Cortefranca. Quattro erano residenti in provincia di Brescia e uno in quella di Bergamo. Impegnati in un cantiere nel parmense, stavano tornando a casa dopo una giornata di lavoro quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, il Fiat Doblò a bordo del quale viaggiavano si è scontrato violentemente con un camion che trasportava paglia.

Il mezzo è finito sotto il rimorchio, ridotto a un groviglio di lamiere, con un impatto talmente violento da far morire tutti e cinque gli operai sul colpo.

Inutili infatti i soccorsi dei sanitari 118, prontamente giunti sul posto: le ferite si sono rivelate troppo gravi da risultare fatali e rendere vano ogni tentativo di rianimazione. Stando a quanto riportato da media locali e riferito dai soccorritori, il loro furgone sarebbe stato sventrato durante lo schianto.

Incidente sulla A21, morti cinque operai: chi sono

Tra le vittime ci sarebbero il 67enne Bruno Bracchi, il 55enne Maurizio Signoroni – entrambi originari di Adro – e il 40enne Simone Abeni di Cortefranca. Gli altri due operai avrebbero avuto 40 e 51 anni e sarebbero stati residenti a Castrezzato e a Covo.

Incidente sulla A21, morti cinque operai: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine chehanno isolato l’area per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Hanno dunque chiuso il tratto stradale al traffico per ore, quasi fino a tarda sera, anche per permettere le operazioni messa in sicurezza. Nessun altro è rimasto ferito e nessun altro mezzo è stato coinvolto nel sinistro.

Da accertare le cause che hanno portato al tragico scontro: le ipotesi sono una distrazione, un malore o un colpo di sonno. Queste ultime due tesi troverebbero conferma nelle parole di alcuni testimoni che avrebbero raccontato che il furgone non abbia nemmeno frenato e nel fatto che sull’asfalto non sono stati rilevati segni di frenata.