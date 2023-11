Il grave incidente stradale è avvenuto nella notte tra ieri e oggi, poco prima dell’1. Una donna ha perso il controllo della sua auto sul tratto della A23 verso Tarvisio nel territorio del comune di Buja, ed è finita a sbattere contro il guardrail. Sul psoto, oltre ai medici del 118, sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri: l’automobilista è stata trasferita in ospedale.

Incidente in autostrada: donna sbatte contro guardrail

Secondo quanto si apprende, l’incidente avvenuto questa notte sulla A23 sarebbe stato del tutto autonomo. Per motivi ancora da comprendere, la donna avrebbe perso il controllo del suo veicolo, prima di uscire dalla carreggiata e finire a sbattere violentemente contro il guardarail.

Incidente in autostrada: i soccorsi

Un’automedica e un’ambulanza sono partiti da una struttura sanitaria di Udine e i medici del 118 sono arrivati sul luogo del sinistro per fornire le prime cure alla donna rimasta ferita nello scontro. L’automobilista è stata trasferita in ospedale in codice giallo: non è in gravi condizioni di salute. Anche i vigili del fuoco sono arrivati sul psoto e hanno aiutato a pulire la strada dai etriti rimasti, i carabinieri si stanno occupando di effettuare tutti i rilievi del caso.