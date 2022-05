Incidente in Basilicata, allieva della Marina Militare muore a soli 21 anni

Schianto frontale lungo la via Basentana Basilicata, a morire un anziano ed un'allieva della Marina Militare originaria della provincia di Avellino

Un tragico incidente si è verificato in Basilicata ed una allieva della Marina Militare è morta a soli 21 anni in un tragico impatto fra auto. Quella al cui interno c’era la giovane promessa della Marina Carolina Citro si è scontrata con una vettura condotta da un 86enne sulla Basentana e per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

La giovane vittima stava viaggiando a bordo di una Fiat 500 quando all’altezza dello svincolo di Pisticci Scalo, si è scontrata con una Punto.

Basilicata, muore allieva della Marina Militare

Purtroppo e causa di quel violento impatto la vettura in cui si trovava la giovane è uscita fuori strada. Secondo quanto spiegano i media territoriali Carolina stava rientrando con i suoi colleghi dall’istituto per allievi sottufficiali della Marina Militare di Taranto.

In quella scuola in divisa lei dove studiava con impegno, passione e dedizione.

L’arrivo dei soccorsi e la tragica scena

Sul posto sono arrivati a razzo i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Sono risultati feriti anche altri tre ragazzi che erano in auto con Carolina. Dal canto suo il conducente della della Punto, un 86enne, è deceduto a sua volta nella notte all’ospedale San Carlo di Potenza.

I carabinieri e le forze di polizia stanno analizzando i rilievi allo scopo di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Piano di Montoro, comune nell’avellinese in cui Carolina abitava insieme alla famiglia, è schiantato dal dolore.