Incidente in Casilina dove si ribalta un'auto: una donna ferita

La provincia di Frosinone è stata funestata dall’ennesimo sinistro su strada nella serara del 22 gennaio, dove si è registrato un tremendo incidente in Casilina con un’auto che si è ribaltata: una donna è rimasta ferita.

Da quanto si apprende in territorio di Paliano la vettura è uscita di strada e sono dovuto intervenire i soccorritori che hanno prestato le prime cure e messo l’area in sicurezza ciascuno per sua competenza.

Incidente in Casilina, donna ferita

I media territoriali spiegano che c’è stato ancora un terribile incidente stradale sulla via Casilina, in località Castellaccio di Paliano. Secondo la versione offerta dal lancio dell’edizione frusinate de Il Messaggero un’auto “si è ribaltata per cause ora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Anagni”.

E gli esiti del sinistro avvenuto nella serata del 22 gennaio in provincia di Frosinone? Ancora una volta è il quotidiano romano ad informare sugli stessi: “Nel sinistro una una donna è rimasta ferita. Al momento in cui scriviamo il traffico sulla via Casilina è interrotto in entrambi le direzioni”.

Soccorritori sul posto con immediatezza

In ordine ai soccorritori accorsi in Casilina sul posto, dopo l’incidente, sono arrivati i carabinieri della territoriale, poi gli uomini dell’Ares 118, ed una squadra di vigili del fuoco che ha provveduto ad estrarre la vittima dal veicolo.