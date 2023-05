Incidente in direzione Torino, donna si schianta contro il guardrail

Momenti di paura nel primo pomeriggio in Piemonte, dove in un incidente in direzione Torino una donna si schianta contro il guardrail. Da quanto si apprende sui media regionali la vittima dell’urto, pare violento, è stata portata in ospedale dopo il sinistro sul raccordo sopraelevato di Moncalieri. Ma cosa è successo? E quando?

Torino, donna si schianta contro il guardrail

Tutto sarebbe accaduto ne primissimo pomeriggio di oggi sul raccordo sopraelevato di Moncalieri, in direzione di Torino. L’incidente si è verificato poco meno di un chilometro prima di sboccare verso la rotonda Maroncelli. In quel luogo ed in quel frangente una Lancia Ypsilon è piombata contro il guardrail. L’allarme è scattato subito e la conducente del veicolo è stata estratta, soccorsa sul posto e poi trasportata in ambulanza all’ospedale Santa Croce.

L’arrivo di 118, polizia stradale e 115

Da quanto si apprende e per fortuna le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e con essi sono intervenuti i vigili del fuoco di Torino Lingotto per la messa in sicurezza del veicolo. A razzo sono giunti anche gli agenti della polizia stradale di Torino-Settimo. Ai poliziotti è toccato il compito di effettuare i rilievi, questo mentre gli ausiliari dell’Ativa hanno chiuso temporaneamente la corsia di destra. Si sarebbe registrata qualche temporanea ripercussione sul traffico.