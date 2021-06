Due ragazzi di 27 e 29 anni sono morti in un incidente stradale verificatosi in una galleria a Iseo: la loro auto si è scontrata con un furgone.

Tragedia in galleria Corvelo a Iseo, dove nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 giugno 2021 si è verificato un incidente stradale in cui hanno perso la vita due ragazzi di 27 e 29 anni. L’auto su cui erano a bordo si è schiantata frontalmente con un furgone e l’impatto si è rivelato per loro fatale.

Incidente in galleria a Iseo

I fatti hanno avuto luogo lungo la Strada provinciale 510. Secondo le prime ricostruzioni una Seat con a bordo quattro persone stava viaggiando in direzione Brescia quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro un furgone proveniente dalla direzione opposta.

Immediata la chiamata ai soccorsi, che sono giunti sul posto con sette ambulanze provenienti da Bornato, Capriolo, Pisogne, Adro e Palazzolo e un elisoccorso decollato da Como.

Gli operatori hanno dovuto constatare il decesso di due ragazzi, Andrea Fonti (29 anni) ed Elisa Ravizzola (27 anni), entrami seduti come passeggeri sull’auto. Troppo gravi le ferite riportate durante lo schianto, che si sono rivelate fatali e hanno reso vana ogni manovra di rianimazione.

Oltre alle due vittime, l’incidente ha anche provocato quattro feriti di cui uno grave. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, tre di essi sono stati trasportati agli Spedali Civili e in Poliambulanza a Brescia e uno in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XIII a Bergamo.

Incidente in galleria a Iseo: indagini in corso

Presenti sul luogo dellincidente anche i Vigili del Fuoco, che hanno recuperato le vetture accidentate, entrambe andate distrutte, e messo in sicurezza la galleria, e la Polizia Stardale che ha effettuato i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Stando alle iniziali ricostruzioni pare che uno dei due veicoli abbia invaso la corsia opposta finendo sulla traiettoria dell’altro, ma non è ancora chiaro quale.

Per consentire i soccorsi, e successivamente ripristinare la carreggiata, hanno inoltre chiuso il tunnel per poi riaprirlo al traffico qualche ora dopo.

Incidente in galleria a Iseo: nelle stesse ore sinistro anche a Velletri

All’incirca nelle stesse ore anche a Velletri (Roma) si è verificato un incidente stradale in cui ha perso la vita un ragazzo di 15 anni. Mentre stava viagiando a bordo del suo scooter si è scontrato con un’auto ed è morto sul colpo. Il 38enne alla guida dell’autovettura è stato portato in ospedale mentre i Carabinieri della Compagnia di Velletri hanno effettuato i rilievi per ricostruire i dettagli dell’accaduto.