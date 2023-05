Incidente in galleria sulla A25, auto si schianta contro un tir: morto imprenditore di 36 anni

Incidente in galleria sulla A25, auto si schianta contro un tir: morto impren...

Auto impatta contro un tir in una galleria sulla A25: alla base dell’incidente, un doppio senso di marcia imposto da un cantiere autostradale.

Un drammatico incidente si è consumato sulla A25: in prossimità di un cantiere nella galleria Villanova, un’auto si è violentemente schiantata contro un tir non notando il doppio senso di marcia imposto dai lavori. Il conducente della vettura è morto sul colpo.

Nel pomeriggio di lunedì 8 maggio, un’auto ha impattato frontalmente contro un tir sulla A25. Lo schianto si è consumato all’interno del tunnel Villanova, in corrispondenza di un cantiere autostradale. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, il cantiere presente nella galleria ha imposto l’introduzione nella zona di un doppio senso di marcia. Proprio questa variazione al normale transito dei veicoli sarebbe all’origine del sinistro.

L’incidente ha causato la morte del conducente dell’auto, identificato come l’imprenditore di 36 anni Daniele Casciato.

Pare che il conducente della vettura non si sia reso conto della presenza della segnaletica che indicava la modifica apportata alla viabilità e, tentando un sorpasso, si sarebbe scontrato frontalmente con un tir che proveniva dal senso opposto di marcia.

L’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine

Sul posto, si sono prontamente recati i sanitari del 118, gli uomini di Strade dei Parchi, il personale delle squadre Anas, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che hanno estratto la salma del 36enne dalle lamiere della propria auto, distrutta a seguito dell’impatto con il mezzo pesante.

Casciato era originario di Pizzoferrato, in provincia di Chieti, ma risiedeva da tempo a Tortoreto, in provincia di Teramo. A seguito della tragedia, il sindaco di Pizzoferrato ha prontamente manifestato cordoglio per la scomparsa del compaesano. “Pizzoferrato è attonita. Era un bravo ragazzo, molto amato e stimato”, ha detto il primo cittadino.

L’incidente, intanto, ha provocato numerosi disagi al transito. Le autorità, infatti, hanno dovuto chiudere l’autostrada A25 a partire dal chilometro 181 in direzione Roma, in corrispondenza del comune di Cepagatti.