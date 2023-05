Il 54enne era uscito per una escursione con degli amici: l'incidente in kayak si è rivelato per lui fatale

Non ce l’ha fatta a sopravvivere, il 54enne caduto nel torrente Aurino, in Trentino Alto Adige, nella serata di ieri. L’uomo era uscito per una escursione in kayak con alcuni amici, ma all’improvviso è caduto in acqua. Inutile l’intervento di rianimazione dei sanitari: l’uomo è morto qualche minuto dopo.

Incidente in kayak: 54enne cade nel torrente Aurino e muore

L’incidente in kayak è avvenuto attorno alle 21 di ieri sera, martedì 23 Maggio, quando un gruppo di amici partiti da Lutago stavano percorrendo con la piccola imbarcazione il torrente Aurino, situato nell’Alto Adige. Ad un tratto, uno dei membri della compagnia, un uomo di 54 anni, è caduto in acqua e ha perso i senti. Gli amici hanno subito chiamato i soccorsi.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso dell’uomo

Sul posto è immediatamente arrivato il soccorso fluviale di Brunico, ma sono giunti anche i vigili del fuoco volontari di Campo Tures, Mulini di Tures, Caminata, Villa Ottone, e l’elisoccorso dell’Aiut Alpino, oltre alla Croce Bianca. Il corpo dell’uomo è stato portato fuori dall’acqua e rianimato, ma pochi attimi dopo il 54enne ha smesso di respirare. I carabinieri indagano sulla dinamica dell’incidente.