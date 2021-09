Incidente in monopattino a Roma, scontro con un’auto nella notte: morto un 34enne. Rilievi di XV Gruppo Cassia della polizia locale ed agenti del 113

Incidente fatale in monopattino a Roma nella notte fra l’otto ed oggi, 9 settembre, nello scontro con un’auto nella notte è morto un 34enne che era alla guida del mezzo a due ruote. Le dinamiche del sinistro, l’ennesimo che ha come protagonisti i monopattini, sono tutte da chiarire ancora e se ne stanno occupando i poliziotti del Commissariato di riferimento e quelli del vicino XV Gruppo Cassia della polizia locale.

I rlievi sono andati avanti per tutta la notte. Se le dinamiche sono ancora da chiarire bene purtroppo gli esiti sono certi, e di esiti tragici si parla, dato che ad avere la peggio in quello scontro notturno in via Chiana è stato il conducente a bordo del monopattino, un cittadino di nazionalità nigeriana di 34 anni.

Incidente in monopattino a Roma: nulla da fare per un 34enne che è morto sul colpo

Purtroppo l’uomo è morto sul colpo e per lui ogni soccorso da parte degli operatori del 118, per quanto tempestivo, è stato vano. Il conducente del veicolo coinvolto, un 19enne che era alla guida di una Mini One, si è fermato ed ha provato subito a prestare soccorso, provvedendo poi ad allertare sia i mezzi di soccorso che le unità della polizia. I media locali spiegano che, come d’altronde da prassi in questi tragici casi, tutti e due i mezzi coinvolti nello scontro dall’esito mortale sono stati sequestrati.

Test alcolemici e tossicologici su un 19enne dopo l’incidente in monopattino a Roma

Sono in corso, come per casi simili, indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e come si sia potuti arrivare ad uno scontro così netto fra i due mezzi coinvolti. Nell’ambito degli adempimenti immediati che gli agenti hanno messo in atto subito dopo il sinistro c’è stato quello della rilevazione dello stato psicofisico del 19enne con i relativi test alcolemici e tossicologici di rito.

Zingaretti su un altro incidente in monopattino a Roma: “Intervenire subito o si rischia il fai da te”

In merito alla necessità di regolamentare in maniera più netta e rigida il settore dei monopattini si era recentemente espresso anche il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti su Twitter. Il governatore aveva assistito ad un altro incidente ed aveva detto che “il settore è senza regole. Bisogna intervenire a livello nazionale o si rischia il fai da te”.