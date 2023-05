Incidente in monopattino elettrico: 54enne ricoverato in gravi condizioni

L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato 29 e domenica 30 Aprile tra le strade di Cernusco sul Naviglio, nell’hinterland nord-est di Milano. Un uomo di 54 anni di origini bengalesi stava guidando un monopattino elettrico quando è finito rovinosamente al suolo.

Era da poco passata la mezzanotte quando il benglese è finito a terra sulla sp 121 Pobbiamo-Cavenago a Cernusco sul Naviglio. Secondo le informazioni che sono state raccolte dai carabinieri giunti sul posto, a causare l’incidente non dovrebbe essere stato nessun altro veicolo: l’uomo è caduto da solo, dopo aver perso il controllo del monopattino elettrico. Il 54enne non portava il casco e, nella caduta, ha sbattuto violentemente la testa.

L’arrivo dei soccorsi e il trasporto in ospedale

Qualche passante accortosi della scena ha sollecitato l’intervento dei sanitari. I medici del 118 sono giunti sul posto in breve tempo e, dopo le prime cure effettuate sul luogo dell’incidente, si sono occupati di trasportare in ambulanza il cittadino bengalese presso l’ospedale di Monza. L’uomo è ancora ricoverato in pronto soccorso e sarebbe in gravi condizioni di salute.