Incidente in monopattino per Debora Serracchiani: "Siate prudenti"

“Siate prudenti, in strada non si scherza” – ha dichiarato Debora Serracchiani a poche ore dall’incidente che l’ha vista protagonista a Lignano Sabbiadoro. La deputata del Pd era su un monopattino elettrico quando si è scontrata con un’automobile: la donna ha riportato una distorsione al ginocchio.

La Serracchiani ha parlato dell’accaduto al ‘Messaggero Veneto‘ spiegando la dinamica dell’incidente e le conseguenze che ha avuto lei in prima persona: “Ho perso il controllo del mezzo e il risultato è stata una brutta distorsione al ginocchio“. La deputata lancia un appello a tutti gl italiani: “Siate prudenti! Soprattutto quando guidate un mezzo, anche se si tratta di un monopattino; mi sento di raccomandarlo di cuore, dopo la disavventura che mi è capitata a Lignano.”

L’aiuto da parte dei turisti: “Farò altri accertamenti”

Debora Serracchiani, dopo lo scontro con l’automobile è finita a terra ed è stata soccorsa in prima battuta da alcuni passanti, turisti come lei in visita a Lignano Sabbiadoro. Oltre al forte dolore al ginocchio, non ci sono state altre complicazioni per la deputata del Pd che comunque vuole avere più certezze: “Mi sottoporrò ad ulteriori accertamenti“.