Incidente in moto: 16enne scivola e si schianta contro un'auto

Momenti di terrore a Lago d’Idro per una centaura minorenne vittima di un brutto incidente in moto: la16enne scivola e si schianta contro un’auto. Da quanto si apprende la vittima stava viaggiando con la due ruote nel Bresciano ed è stata immediatamente soccorsa dal 118. pare comunque che per le condizioni di salute della ragazza non vi siano state conseguenze gravi.

Scivola e si schianta contro un’auto

I media spiegano che la giovane biker è scivolata in moto sulla strada statale 240 di Loppio e della Val di Ledro, nel pomeriggio di martedì 11 aprile. Tutto è accaduto, secondo quanto riportato da Brescia Today, all’altezza di Storo. Nel pomeriggio è arrivata al centro di coordinamento una chiamata con la richiesta di intervento e sul posto sono arrivati a razzo gli agenti della polizia Locale della Valle del Chiese, i vigili del fuoco volontari del Corpo di Storo e il personale sanitario con l’ambulanza Areu.

L’arrivo dei soccorritori sul posto

A bordo della due ruote viaggiava una 16enne residente di Bergamo che pare stesse compiendo il tragitto da Riva del Garda fino a Storo. Poi il sinistro: per cause in corso di accertamento la pilota del mezzo scivolata in una curva, andando a sbattere con la moto contro un’auto che arrivava dalla direzione opposta.