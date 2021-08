Incidente in moto a Ferrara, morta una coppia di 26 e 29 anni: erano sposati da 6 mesi

Terribile incidente in moto a Ferrara. Una coppia, di 26 e 29 anni, è morta nello schianto. Si erano sposati da soli 6 mesi.

Incidente a Ferrara: morta coppia di 26 e 29 anni

Terribile tragedia a Ferrara, dove a causa di un incidente ha perso la vita una giovane coppia innamorata. Cristina e Boris Danu, rispettivamente di 26 e 29 anni, moglie e marito di nazionalità moldava, erano in sella alla loro moto, quando sono andati a scontrarsi con un’auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 23 della sera del 24 agosto in via Canapa, all’altezza dell’incrocio con via De Vincenzi.

I due ragazzi, che si erano sposati da soli 6 mesi, purtroppo sono morti sul colpo.

Incidente a Ferrara: la ricostruzione

Secondo la prima ricostruzione, la moto su cui viaggiavano i coniugi stava andando verso il centro, quando si è scontrata contro una Fiat Panda guidata da una donna del luogo di 55 anni, che stava arrivando da via De Vincenzi. La conducente dell’auto è stata portata al pronto soccorso di Cona per accertamenti e cure, ma non si trova in pericolo di vita.

I due giovani sono deceduti sul colpo, dopo l’impatto con l’asfalto. I tentativi di rianimazione da parte dei soccorsi, arrivati con tre ambulanze e l’elimedica da Bologna, sono stati inutili.

Incidente a Ferrara: la dinamica

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale, per effettuare i rilievi. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di chiarire quanto accaduto. I messaggi di cordoglio per la giovane coppia, condivisi sui social network, sono tantissimi.

I due si erano sposati da 6 mesi. Boris lavorava come corriere per Bartolini, Cristina come cameriera.