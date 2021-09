Incidente in moto a Forlì, Cecilia Celli morta a 17 anni: gravissimo il fidanzato 19enne

Forlì, gravissimo incidente stradale, scontro fatale tra un suv e una moto: morta 17enne, 19enne ricoverato in terapia intensiva.

Forlì: la giovane Cecilia perde la vita a 17 anni nell’incidente in moto col fidanzato 19enne, ricoverato in gravi condizioni.

Forlì, gravissimo incidente in moto: 17enne perde la vita

Avrebbe compiuto 18 anni a dicembre Cecilia Celli, la giovane che nel pomeriggio di sabato 11 settembre ha perso la vita in un terribile incidente in moto nella zona di Carpena, in via Bidente, nella provincia di Forlì.

Forlì, gravissimo incidente in moto: le condizioni del ragazzo

Preoccupano le condizioni del ragazzo: finito in una cunetta, è stato travolto proprio dallo stesso mezzo a due ruote dal quale era stato sbalzato. Cosciente al momento dei soccorsi, il giovane è stato portato all’ospedale Bufalini di Cesena, dove attualmente si trova in terapia intensiva. La sua prognosi è riservata.

Forlì, gravissimo incidente in moto: l’accaduto

Cecilia era in sella alla moto del fidanzato, una Yamaha, quando i due si sono scontrati con un suv guidato da un 27enne di Pesaro, che procedeva nello stesso senso di marcia.

La polizia municipale indaga sull’incidente: devono ancora essere sentiti tutti i testimoni, tra cui gli amici del guidatore della macchina, a bordo delle auto dietro la sua.

Secondo quanto ricostruito, la moto con a bordo Cecilia avrebbe tentato un sorpasso rispetto a tre macchine incolonnate. La prima avrebbe provato a svoltare a sinistra per entrare nella struttura di pesca sportiva Lago del sole, quando è stata centrata dalla moto.

Lo schianto è stato tremendo e la moto è stata sbalzata nel fosso: Cecilia è stata proiettata addirittura all’interno del parcheggio dell’impianto.