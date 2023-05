Incidente in moto col ragazzo: 27enne muore dopo 3 giorni di ricovero

Una ragazza di 27 anni è morta in ospedale dopo 3 giorni di ricovero: era rimasta vittima di un incidente in moto insieme al fidanzato.

27enne morta dopo un incidente in moto

Non ce l’ha fatta Elisa Mazzucchelli, la ragazza di 27 anni rimasta coinvolta in un violento incidente in moto con il fidanzato. L’incidente è avvenuto a Cislago, in provincia di Varese, nella serata di giovedì 4 maggio. I medici del Niguarda di Milano hanno provato in ogni modo a salvarle la vita, ma ieri non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

Ora in tanti ricordano la giovane. Fra tutti, i suoi ex compagni di scuola: la 27enne, così come il suo fidanzato, frequentavano l’Itas di Limbiate, che ha dedicato ad Elisa anche un post di cordoglio su Facebook.

La ricostruzione dell’incidente

Elisa era in moto insieme al suo fidanzato quando, per cause ancora da chiarire, si sono scontrati contro un’auto lungo la Monza-Saronno. I due ragazzi, entrambi di 27 anni, sono caduti violentemente sull’asfalto rimanendo, in gravissime condizioni. L’allarme al 118 è scattato immediatamente, e una volta sul posto, gli operatori sanitari hanno stabilizzato i due ragazzi prima di trasportare la giovane al Niguarda di Milano.

Ora le Forze dell’ordine indagano su quanto accaduto: da accertare ancora nel dettaglio la dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità dei guidatori.