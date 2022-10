Incidente in moto, coniugi morti mentre andavano a cena dalla figlia: lei li trova nel fosso

Incidente in moto a Mantova, i genitori non si presentano a cena e la figlia esce a cercarli: li trova morti in un fosso

Mantova, due coniugi hanno perso la vita in un incidente in moto nella serata di domenica 23 ottobre. I due erano stati invitati per cena a casa della figlia che, non vedendoli arrivare, è uscita a cercarli. Dopo ore di ricerca, la donna ha trovato i corpi ormai senza vita dei genitori in un fosso nella campagna di Marmirolo.

Le due vittime Fausto Fancicani, 61 anni e la moglie Camelia Mihalache, 48 anni si stavano dirigendo verso la casa della figlia per una cena in famiglia quando si sono perse le tracce dei due coniugi.

Sono stati ritrovati solo la mattina seguente verso le 8 dopo ore di ricerche in un fosso. Vicino a loro il motorino distrutto. Per i due non c’è stato niente da fare.

A trovarli è stata la figlia che non vedendoli arrivare e non riuscendo a mettersi in contatto con loro è uscita a cercarli.

L’incidente in moto

L’incidente in moto è avvenuto lungo la strada di campagna Chiaviche nel comune mantovano di Marmirolo.

Le cause sono ancora da accertare ma molto probabilmente, l’uomo alla guida, avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di una distrazione o per evitare un ostacolo improvviso.

Il motorino con a bordo i due coniugi si sarebbe schiantato ad alta velocità contro uno dei pali del telefono. I due sarebbero morti sul colpo.

Per ore, nessuno si sarebbe accorto di nulla, nemmeno gli abitanti intorno al luogo dell’impatto che si trova lungo una strada di campagna buia.

Un cane in una villetta nei paraggi, al momento dell’impatto, avrebbe abbaiato ripetutamente per tutta la sera.

I padroni lo hanno messo a tacere una volta usciti per verificare se fosse accaduto qualcosa. Non notando niente di strano, sono rientrati in casa.

