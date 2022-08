Incidente in moto, Francesco Favaro morto a 17 anni: stava andando a prendere il casco nuovo

Schianto lungo via San Michele e incidente in moto, Francesco Favaro stava andando a prendere il casco nuovo quando ha urtato un palo ed è morto

Terribile incidente in moto nel Trevigiano, Francesco Favaro morto a 17 anni: il giovane stava andando a prendere il casco nuovo. La tragedia su strada si è consumata nel pomeriggio del 30 agosto a San Pietro di Feletto, in provincia di Treviso.

Il povero 17enne era a bordo della sua moto da enduro e per una surreale circostanza si stava recando esattamente a prendere dai suoi amici il regalo di compleanno, un casco.

Incidente in moto, morto Francesco Favaro

Quel terribile schianto mortale ne ha fermato propositi e sogni dopo che secondo una prima ricostruzione ad opera della polizia pare che Francesco sia andato a sbattere contro un palo della telefonia. Le cause di quella perdita di controllo avvenuta lungo via San Michele, non distante dal centro abitato sono ancora tutte da accertare.

Soccorsi tempestivi ma inutili

I media territoriali spiegano che i soccorsi sono stati immediati e che sul posto sono giunte un’ambulanza ed un elicottero di soccorso. Purtroppo le condizioni disperate del 17enne hanno reso inutile qualsiasi tentativo di rianimazione. Alla notizia della morte di Francesco, studente del liceo scientifico che durante l’estate aveva lavorato in un esercizio della zona, i social si sono riempiti di messaggi di strazio.