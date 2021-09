Incidente in moto sulla strada della Marazzana: morta l’ex ciclista marchigiana Jennifer Fiori

Ieri pomeriggio, lungo la strada della Marazzana, si è verificato un violento scontro tra una moto e un'auto: a perdere la vita la motociclista 35enne.

Doveva essere un semplice lunedì pomeriggio quello di ieri, 6 settembre 2021. Un lunedì irritante magari per chi è da poco rientrato dalla vacanze estive ed ha ripreso la solita routine lavorativa. Invece, lungo la strada della Marazzana, che collega la frazione della Cannella con la provinciale Corinaldese, si è verificato un violento incidente.

Ed a perdere la vita è stata una 35enne.

Incidente stradale: scontro auto-moto, perde la vita una 35enne

L’incidente si è verificato intorno alle 17. Ancora del tutto sconosciute le dinamiche dell’accaduto, le quali, infatti, attualmente sono sotto analisi della Polizia Stradale.

Quello che si è dato sapere è solo che una moto, una 125, si è scontrata con un’utilitaria. A perdere la vita è stata la motociclista, una ragazza di 35 anni.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi velocemente i sanitari del 118 e due ambulanze dell’Avis di Corinaldo. Tuttavia, sembra che la situazione fosse a tal punto grave da richiedere l’atterraggio dell’eliambulanza. Purtroppo, nonostante le operazioni di rianimazione, per la giovane non c’è stato nulla fare: le sue condizioni erano troppo fatali. Sul posto ovviamente sono poi giunti i familiari della vittima, e non solo, in condizioni disperate nello scoprire il decesso della 35enne.

Incidente stradale: scontro auto-moto, perde la vita Jennifer Fiori

La vittima era, infatti, molto conosciuta nella sua città: si tratta di Jennifer Fiori, residente nel Comune di Trecastelli, ma originaria di Sassoferrato. La 35enne si era resa nota poichè nel 2019 si era candidata alle elezioni comunali, nonostante successivamente non sia stata eletta. Inoltre, aveva una grande passione: quella per il ciclismo tanto da praticare lo sport come agonista.

Per cui, quando la notizia della sua tragica morte è giunta in serata a Sassoferreato, ha sconvolto non poco l’ntera la comunità.

La salma della 35enne, a seguito del via libera rilasciato dall’autorità giudiziaria, è stata portata all’obitorio dell’ospedale regionale a Torrette di Ancona: l’obiettivo è in ogni caso quello di effettuare ulteriori accertamenti che la situazione richede.

Incidente stradale: scontro auto-moto, sequestrati i mezzi

Nel frattempo, i mezzi coinvolti nell’incidente sono sotto sequestro, tra cui uno della Caritas, i cui conducenti sono fortunamente rimasti illesi.

La strada dove si è verificato il tragico incidente è stata comunque chiusa al transito, provocando purtroppo grosse code, che si sono registrate lungo la Corinaldese.