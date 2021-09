Incidente in parapendio, grave Sacha Dench: “il cigno umano” in lotta contro i cambiamenti climatici

Terribile incidente in parapendio per Sacha Dench e il collega Dan Burton: l'uomo è morto sul colpo, la donna versa in gravi condizioni.

Drammatico incidente in parapendio per la scienziata, biologa e ambientalista Sacha Dench e il collega Dan Burton: lei versa ora in gravissime condizioni, l’uomo purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto sul colpo. Doveva essere un’iniziativa sociale per sensibilizzare l’opinione pubblica sui disastri causati dal cambiamento climatico, ma il progetto è finito in tragedia.

Fortunatamente la donna non è in pericolo di vita.

Incidente in parapendio per Sacha Dench e Dan Burton

È soprannominata “il cigno umano” Sacha Dench, la scienziata e ambientalista coinvolta nell’incidente in parapendio avvenuto a nei pressi di Lochinver, lungo la costa occidentale delle Highlands, nel nord della Scozia. Morto il collega che era con lei, il 54enne Dan Burton.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di sabato 18 settembre 2021.

Immediato l’intervento dei soccorsi, che hanno stabilizzato sul posto la biologa, poi trasportata d’urgenza nel più vicino ospedale dove è stata ricoverata con numerosi lesioni. Per Burton, invece, non è stato possibile intervenire e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. “Siamo molto dispiaciuti di dover confermare che Dan Burton, l’esperto di supporto al tour, è morto a causa dell’incidente. Sacha Dench è gravemente ferita ed è ricoverata in ospedale.

Le sue ferite sono gravi, ma non è in pericolo di vita“, conferma l’associazione Conservation Without Borders.

Incidente in parapendio per Sacha Dench e Dan Burton: l’iniziativa

I due avevano intrapreso un progetto sociale per sensibilizzare sui problemi legati al cambiamento climatico, sempre più evidente. Avevano intenzione di circumnavigare la Gran Bretagna continentale. Il viaggio prevedeva 3.000 miglia per celebrare la conferenza ONU sui cambiamenti climatici Cop26.

Tuttavia, l’iniziativa si è conclusa tragicamente, mentre i due sorvolavano un villaggio scozzese di pescatori.

Incidente in parapendio per Sacha Dench, chi è la scienziata e ambientalista

Sacha Dench è stata soprannominata “il cigno umano” dopo aver combattuto per la difficile situazione dei cigni di Bewick. Per sensibilizzare l’opinione pubblica era volata in parapendio dall’Artico russo al Regno Unito. Inoltre, aveva stabilito un record mondiale nel 2016 essendo la prima donna ad attraversare la Manica in paramotore.

Dench e Burton erano esperti di parapendio: sull’accaduto sono state aperte due inchieste, una da parte della polizia e una da parte delle autorità di volo.