Incidente in Porsche per Edoardo De Laurentiis: tre feriti

Il pericoloso incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 5 novembre, tra via Palermo e via Firenze a Casapulla, in provincia di Caserta e ha visto coinvolto il vicepresidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis. Il figlio di Aurelio era a bordo della sua Porsche Cayenne quando si è schiantato contro una Nissan che trasportava una mamma con il suo bambino di due anni.

Incidente Edoardo De Laurentiis: la dinamica

La dinamica del sinistro è ancora tutta da chiarire, e le forze dell’ordine sono ancora al lavoro per determinare le responsabilità dei soggetti coinvolti. Edoardo era alla guida del suo Cayenne sul quale, al momento dell’impatto, c’erano anche due ragazze. L’auto di lusso si è scontrata contro una Nissan guidata da una donna che trasportava anche il bimbo di due anni. Nel sinistro sono rimaste ferite lievemente le due ragazze che erano sull’auto del vicepresidente del Napoli e il piccolo, trasferito all’ospedale Santobono, ma dimesso poche ore più tardi.

Incidente Edoardo De Laurentiis: il messaggio

Attimi di grande paura per Edoardo e per gli altri coinvolti, ma fortunatamente nessuna conseguenza troppo grave, se non proprio per il Cayenne andato distrutto. Il figlio di Aurelio ha pubblicato anche un post su Instagram in cui ha chiarito la situazione: “Oggi pomeriggio siamo stati coinvolti in un lieve incidente, nessuna conseguenza per i passeggeri. Il bimbo di 3 anni sta a casa ed è tutto ok. Grazie a tutti”.