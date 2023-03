Incidente in provincia di Novara: addio al pizzaiolo Gino, stava per diventare papà

Incidente in provincia di Novara: addio al pizzaiolo Gino, stava per diventar...

Tragedia in provincia di Novara, dove nelle scorse ore ha perso la vita Gino Fedele, un giovane pizzaiolo di 31 anni che si stava dirigendo sul posto di lavoro in moto.

L’incidente

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio del 10 marzo. Gino Fedele, originario di Cameri ma residente a Novara, stava andando a lavoro a bordo del suo mezzo su due ruote, quando un camion l’ha travolto all’imbocco della tangenziale di Novara.

Le autorità si sono precipitate subito sul posto, ma era troppo tardi

Immediato l’intervento degli operatori sanitari del 118, degli agenti della Polizia locale e dei Carabinieri. Purtroppo però a nulla sono serviti i soccorsi: il ragazzo è infatti morto sul colpo.

La vittima lavorava presso il locale “Risto pizza drink Made in sud” a Cameri e, in zona, era molto conosciuto e amato. A rendere la sua morte ancora più tragica è il fatto che, molto presto, l’uomo sarebbe diventato papà per la prima volta.

Il ricordo della sorella

Gino Fedele lascia così la moglie Melissa, i fratelli Oscar e Graziano e la sorella Tathiana, i genitori. La sorella, a proposito, gli ha dedicato struggenti parole su Facebook: