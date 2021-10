Un 14enne in sella alla sua moto è stato travolto da un'auto a Gazzada Schianno, in provincia di Varese. Nell'incidente il ragazzo non ha riportato ferite.

Tragedia sfiorata a Gazzada Schianno, in provincia di Varese, dove un ragazzo di 14 anni è rimasto vittima di un incidente stradale lungo via Miglio nel primo pomeriggio di sabato 23 ottobre. Il giovane è infatti stato travolto da un’automobile mentre si trovava in sella alla sua moto, ma fortunatamente non ha riportato ferite a seguito dello schianto.

Resta ora da chiarire l’effettiva dinamica dell’incidente, con le forze dell’ordine locali che sono già state mobilitate a tal fine.

Incidente in provincia di Varese, 14enne in moto travolto da un’automobile

Sulla base delle poche informazioni riportate dalla stampa locale l’incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 13:30 di sabato 23 ottobre, quando l’automobilista e il giovane motociclista si sono scontrati all’altezza dell’incrocio proveniente dalla strada provinciale di via Gallarate.

Sul luogo dello schianto sono immediatamente accorsi gli operatori sanitari del 118, ma per fortuna l’impatto non è stato tale da ferire il 14enne alla guida della moto, che se l’è cavata solo con un grande spavento. Al momento rimane da chiarire la dinamica dell’incidente, in modo tale da stabilire le eventuali responsabilità dei due conducenti.

Incidente in provincia di Varese, il precedente schianto a Gazzada Schianno

Quello di sabato 23 ottobre non è però il primo incidente che capita a Gazzada Schianno in questi ultimi mesi. Nella mattinata dello scorso 14 maggio infatti, un uomo di 34 anni era rimasto ferito lungo via Italia e trasportato in ospedale. Sul posto erano giunti gli operatori sanitari dell’Sos di Azzate e i Carabinieri della compagnia di Varese.