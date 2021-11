Incidente in Sardegna tra auto e furgone: morti una donna di 31 anni e un uomo di 38

Un tragico incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 19 a Castiadas, causando la morte di due persone. Un altro veicolo è finito fuori strada.

A poche ore dalla tragedia di Baccaiano, comune in provincia di Firenze, un drammatico incidente è avvenuto in Sardegna, provocando la morte di due persone di soli 31 e 38 anni.

L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 19 a Castiadas, nel Sud dell’isola. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che lo scontro si sia verificato all’altezza del chilometro 8. A soli 31 anni è morta Ambra Utzeri, originaria di Villasimius. Nell’impatto ha perso la vita anche Alessio Massessi, 38enne di Villaputzu.

Incidente in Sardegna, scontro tra auto e furgone: le cause

La Fiat Grande Punto guidata dalla giovane si è scontrata frontalmente con il furgone condotto dal ragazzo. L’impatto è stato violentissimo, ma le cause dell’accaduto restano al momento incerte.

La dinamica dell’incidente è ancora da riscostruire: non è chiaro come sia potuto succedere. Si sa però che in quel momento stava piovendo.

Incidente in Sardegna, scontro tra auto e furgone: coinvolto un terzo veicolo

Per evitare di impattare con l’auto e il furgone un altro veicolo è finito fuori strada.

Si tratta di una Peugeot 206 che ha così evitato l’incidente.