Davide Pisani è morto a soli 29 anni in un incidente in scooter avvenuto a Giugliano. Il mezzo è andato a scontrarsi con un'auto.

Nella serata di venerdì 9 settembre, è avvenuto un incidente a Giugliano. Davide Pisani era a bordo del suo scooter ed è andato a sbattere contro un’auto. Ha perso la vita a 29 anni.

Incidente in scooter a Giugliano, Davide Pisani morto a 29 anni

Davide Pisani è morto a 29 anni a causa di un incidente stradale avvenuto venerdì sera, 9 settembre, in via Oasi Sacro Cuore, intorno alle 20. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane viaggiava a bordo di uno scooter quando si è scontrato con un’auto, per motivi ancora da chiarire. L’impatto è stato molto violento e Davide Pisano è rimasto gravemente ferito. I soccorsi sono stati immediati ed è stato portato all’Ospedale Cardarelli di Napoli, dove purtroppo si è spento.

Sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio.

Lutto per la famiglia Pisani, titolare di azienda di sartoria

La famiglia Pisani ha un’azienda di sartoria e cucito molto conosciuta. “Con il cuore in gola, vogliamo farvi sapere che un gravissimo lutto ci ha colpito. Davide non c’è più” ha annunciato la società. La Procura di Napoli Nord ha disposto il sequestro della salma per poter eseguire l’accertamento autoptico. Si tratta del terzo incidente mortale che avviene a Giugliano in pochi mesi.