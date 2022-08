Un bimbo di 4 anni è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in scooter a Napoli, nel quartiere Vasto, mentre era con il padre.

È stata dichiarata la morte cerebrale per il bambino di 4 anni rimasto coinvolto in un incidente venerdì 26 agosto mentre era in scooter con il padre nel quartiere Vasto, in prossimità della stazione centrale di Napoli.

Incidente in scooter a Napoli, bimbo di 4 anni coinvolto: dichiarata la morte cerebrale

Lo scorso venerdì 26 agosto, un drammatico incidente stradale si è consumato nella zona della stazione centrale di Napoli nota come quartiere Vasto. Nel sinistro, è rimasto coinvolto un bambino di 4 anni che si trovava in scooter con il padre. Il bimbo è stato violentemente sbalzato dal veicolo e scaraventato a terra, arrivando in ospedale in condizioni disperate. Per il piccolo, è stata infine dichiarata la morte cerebrale e la famiglia sta valutando di procedere con l’espianto degli organi.

In merito all’accaduto, è stata aperta un’inchiesta per il reato di omicidio stradale. Al momento, gli inquirenti stanno indagando per fare chiarezza sulla posizione del padre e su quella dell’automobilista che ha impattato contro il mezzo a due ruote.

Dinamica

L’incidente in scooter a Napoli si è verificato intorno alle 16:30 di ve verdì 26. Sul posto, si sono prontamente recati gli uomini dell’Unità Territoriale San Lorenzo della Polizia Municipale che si sta occupando delle indagini.

Alla luce delle prime ricostruzioni effettuate, la vittima era in sella a uno scooter guidato dal padre quando il mezzo si è scontrato con un’auto all’incrocio con via Piave. Dopo lo schianto, il bambino è caduto rovinosamente sull’asfalto e, dopo essere stato assistito da alcuni passanti, è stato portato al pronto soccorso con mezzi di fortuna.