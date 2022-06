Leonardo Mazzei è morto a soli 14 anni a causa di un incidente stradale avvenuto a Roccastrada: la sua moto si è scontrata con un'auto.

Tragedia a Roccastrada, comune in provincia di Grosseto, dove mercoledì 8 giugno 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un ragazzo di 14 anni. Trasportato in ospedale a Siena con un grave trauma cranico, il giovane è spirato alle prime ore del giorno successivo.

Incidente stradale a Roccastrada

I fatti si sono verificati in prossimità di un incrocio sulla provinciale del Madonnino, nella zona pianeggiante e di confine tra i comuni di Grosseto e Roccastrada. Secondo quanto ricostruito, Leonardo Mazzei (questo il nome della vittima) stava viaggiando a bordo della sua moto insieme ad alcuni amici, anch’essi sui loro due ruote. All’improvviso, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un’auto guidata da una donna di 27 anni (a bordo c’era anche la figlia, rimasta illesa).

I sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Sassofortino e una della Misericordia di Roccastrada, hanno constatato la gravità delle ferite riportate durante lo schianto e la successiva caduta a terra e hanno trasferito il giovane all’ospedale di Siena. Purtroppo, alle prime ore della mattina successiva il suo cuore ha smesso di battere gettando nello sconforto familiari e amici.

Incidente stradale a Roccastrada: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri di Roccastrada e gli agenti della Polizia municipale che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. A loro spetterà chiarire le circostanze dello scontro e attribuire eventuali responsabilità.