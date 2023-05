Incidente in scooter: morto un ragazzo di 16 anni

Un ragazzo di 16 anni è morto all’ospedale di Parma dopo due giorni di ricovero: ha perso il controllo dello scooter e ha avuto un incidente.

Incidente in scooter: non ce l’ha fatta il 16enne

Matteo Botti, 16 anni, non ce l’ha fatta: il ragazzo residente a Castelnovo Sotto, in provincia di Reggio Emilia, è morto nella serata di ieri – martedì 9 maggio – all’ospedale Maggiore di Parma.

Come riportato da alcune agenzie di stampa locali, domenica 7 maggio l’adolescente stava rientrando a casa in scooter, quando all’improvviso avrebbe sbandato, perdendo il controllo del mezzo e cadendo rovinosamente a terra. L’impatto gli è stato fatale. L’incidente è avvenuto tra via Muratori e via Giovenale, nel quartiere Sidoli.

I disperati tentativi di soccorso e il dolore della comunità

Gli amici in sua compagnia hanno immediatamente dato l’allarme al 118, con l’ambulanza arrivata sul posto che ha trasportato d’urgenza il giovane all’ospedale. Le condizioni sono apparse da subito critiche, con un grave trauma cranico, ed è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per ridurre l’emorragia interna. Ma non ce l’ha fatta, e i medici hanno dichiarato il decesso.

Sconvolta la comunità di Castelnovo Sotto, che si è stretta attorno ai genitori e alle persone più vicine a Matteo.