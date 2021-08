Incidente in tangenziale a Bologna, scontro auto-camion: un morto, traffico in tilt verso l’aeroporto

Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita a causa di un incidente in Tangenziale a Bologna: un'auto si è scontrata con un mezzo pesante.

Tragedia lungo la Tangenziale di Bologna, dove nella mattinata di mercoledì 25 agosto si è verificato un incidente stradale costato la vita ad una persona. Dopo la chiusura del tratto compreso tra lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi e lo svincolo 5 Quartiere Lame verso la A14 Bologna-Taranto, il traffico sta tornando ad un deflusso regolare.

Incidente in tangenziale a Bologna

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 8:40 tra le uscite 4 e 5 in direzione centro. Secondo le prime ricostruzioni un camion ha urtato una Polo, per cause ancora da accertare, facendola ribaltare più volte.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso di una persona (non è ancora noto a ordo di quale mezzo viaggiasse né le sue generalità): troppo gravi infatti le ferite riportate durante l’impatto che si sono rivelate fatali rendendo vano ogni tentativo di rianimazione.

Un’altra persona, rimasta ferita, è stata invece trasportata in ospedale.

Incidente in tangenziale a Bologna: traffico in tilt

Presenti sul luogo dell’incidente anche le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Per rendere possibili i rilievi utili a ricostuire la dinamica dell’accaduto hanno chiuso il tratto compreso tra i due svincoli.

Per circa un’ora il traffico ha transitato su una corsia, cosa che ha fatto registrare code in direzione della A14 Bologna – Taranto.

Una volta riaperto, le auto sono tornate a defluire regolarmente.