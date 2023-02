Paura in Piemonte e violento incidente in tangenziale a Rivoli: scontro tra due furgoni e un’auto con un tamponamento avvenuto stamane e con 3 veicoli che hanno riportato danni, lasciando la strada bloccata.

Da quanto si apprende in ordine all’esito per le persone in quel brutto sinistro non ci sono stati feriti gravi fra le persone coinvolte ma solo la necessità di verifiche sanitarie di prammatica.

Incidente in tangenziale a Rivoli

Tuttavia l’incidente in tangenziale nord nella mattinata di oggi, martedì 21 febbraio 2023, a Rivoli, in direzione nord Milano-Aosta, ha provocato non pochi problemi al traffico ed alla convulsa viabilità mattutina.

Da quanto fa sapere Torino Today si è trattato del tamponamento avvenuto in corsia di sorpasso. Lo scontro sarebbe avvenuto tra un furgone cassonato Iveco Daily, un’auto Ford Fiesta e un furgoncino Renault Traffic.

Lunghe code e curiosi fermi a guardare

Come spiegano i media non si sono registrati feriti ma la circolazione è rimasta pesantemente congestionata. Dopo l’incidente sul posto sono arrivate a razzo le pattuglie con gli agenti della polizia stradale di Torino-Settimo e gli ausiliari dell’Ativa.

Da quanto si sa si sono formate lunghe code anche nella direzione opposta “a causa dei curiosi che rallentavano”.