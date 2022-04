Incidente in tangenziale a Torino, due feriti in condizioni non gravi sono stati trasportati negli ospedali Giovanni Bosco e Gradenigo di Torino

Un violento incidente stradale si è verificato nella serata del primo aprile in tangenziale nord a Torino, un sinistro che ha visto due feriti trasportati in condizioni parrebbe non gravi in ospedale. Un brusco tamponamento fra Falchera e Settimo Torinese fa ribaltare una delle due auto coinvolte e sul posto arrivano a razzo soccorritori e forze dell’ordine.

Secondo i media locali l’incidente si sarebbe verificato in direzione nord, verso Aosta in pratica.

Incidente serale in tangenziale a Torino

A causa di un verosimile tamponamento forse dopo una manovra tardiva di rientro da un sorpasso si sono scontrate una Lancia Ypsilon guidata da una 39enne risultata residente a Caselette e una Bmw X5 guidata da un 46enne di Volpiano. L’impatto, secondo i testimoni, è stato violentissimo ed a seguito di quello scontro a valocità sostenuta una delle due vetture, la Lancia, si è ribaltata.

L’arrivo dei soccorsi ed il ricovero dei feriti

Dopo l’arrivo a razzo dei soccorritori entrambi i conducenti sono stati trasportati in ambulanza. Le due vittime del sinistro avrebbero riportato politraumi ma pare che nessuno di loro fosse in pericolo di vita al momento dei triage ospedaliero nei nosocomi Giovanni Bosco e Gradenigo di Torino. La dinamica e le possibili cause di innesco dell’incidente sono al vaglio della Polizia stradale di Torino-Settimo, intervenuta sul posto con gli ausiliari Ativa.