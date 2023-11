Incidente in tangenziale, scontro fra 5 veicoli nella notte: 4 feriti

Nel pericoloso incidente in tangenziale avenuto questa notte uno dei veicoli coinvolti si è ribaltato

Un grave incidente stradale è avvenuto a sud di Torino, all’altezza dell’uscita Debouchè, in carreggiata nord della tangenziale. Nel sinistro sono sttai coinvolti ben cinque veicoli, tra i quali anche un’automobile che si è ribaltata.

Incidente in tangenziale: la dinamica del sinistro

Al momento non si conoscono ancora i dettagli della dinamica dell’incidente avvenuto questa notte sulla tangenziale di Torino. Erano da poco passate le ore 23:30 quando si è innescata la pericolosa carambola all’altezza di Debouchè, dovuta probabilmente alla distrazione di uno dei conducenti. Dei cinque veicoli coinvolti nel sinistro, uno si è ribaltato. La strada è rimasta bloccata per diverso tempo: l’intenso traffico è durato per tanti minuti, fin quando gli agenti della polizia stradale di Torino e gli ausiliari Ativa hanno terminato di spostare tutte le auto interessate.

Incidente in tangenziale: i feriti

Sul posto sono giunti i medici del 118 che si sono occupati di fornire la prima assistenza alle quattro persone che erano rimaste ferite. Fortunatamente, nessuna di loro ha subito dei danni gravi, tanto che tutti loro sono stati trasferiti in ospedale con un semplice codice verde.