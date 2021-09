Incidente in tangenziale, scontro tra due furgoni: morto un ragazzo di 21 anni

Terribile incidente in tangenziale ad Alba. Due furgoni si sono scontrati e un ragazzo di 21 anni ha perso la vita.

Incidente in tangenziale, scontro tra due furgoni: morto un 21enne

Sulla tangenziale di Alba, nella giornata di martedì 21 settembre, è avvenuto un terribile incidente mortale. Due furgoni si sono scontrati, ma le cause e la dinamica sono ancora da chiarire. Il bilancio è di un morto e di un ferito. I due furgoni erano diretti verso il capoluogo di Langa, quando improvvisamente e per cause da accertare si sono scontrati violentemente.

Incidente in tangenziale, scontro tra due furgoni: terzo veicolo coinvolto

Nel violento impatto, uno dei due furgoni è rimasto sulla carreggiata, mentre l’altro è stato scaraventato nei campi adiacenti alla strada. Il conducente alla guida del furgone che si è ribaltato era un giovane di 21 anni, residente a Torino. Il giovane purtroppo è morto sul colpo. L’altro conducente è rimasto ferito ed è stato subito portato in ospedale. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un terzo veicolo, di cui non si hanno maggiori informazioni.

Incidente in tangenziale, scontro tra due furgoni: i soccorsi

L’intervento del 118 con l’elisoccorso, dei vigili del fuoco e della polizia municipale è stato tempestivo. Gli agenti sono rimasti sul posto sia per effettuare i rilievi che per dirigere il traffico sulla tangenziale, che è rimasta chiusa per diverso tempo.