Incidente in tour per i PNL, bus si schianta sull’autostrada A11

Incidente in tour per i PNL: nella giornata di domenica 8 maggio, un bus legato alla tournée della band francese si è schiantato mentre percorreva l’autostrada A11. In seguito all’incidente, è stata notificata la presenza di tre feriti in modo lieve ma non è ancora noto se a bordo del mezzo si trovassero i due fratelli e rapper francesi che compongono la band.

I PNL hanno dato inizio al loro attesissimo tour, cominciato durante la prima settimana di maggio a Lille. Il tour attraverserà tutta la Francia e durerà per tutta l’estate in modo tale da consentire al gruppo di incontrare tutti i propri fan.

Nella giornata di domenica 8 maggio, tuttavia, un bus legato alla tournée della band francese si è schiantato mentre percorreva l’autostrada A11.

A quanto apprende, il mezzo si trovava in autostrada quando è improvvisamente caduto in una buca.

In seguito all’incidente, è stata notificata la presenza di tre feriti in modo lieve che sono stati soccorsi e trasportato presso l’ospedale di Nantes.

Il sinistro, infatti, è avvenuto in prossimità della città di Vair-Sur-Loire. Al momento, non è ancora noto se a bordo del mezzo di trovassero i due fratelli e rapper francesi, Ademo (Tarik Andrieu) e N.O.S (Nabil Andrieu) che compongono la band.

Sul mezzo, erano presenti in totale circa una decina di persone.

Intanto, in considerazione di quanto riportato da Ouest France, non è ancora noto se il concerto in programma per la serata di domenica 8 maggio si terrà in modo regolare o se sarà influenzato dall’evento.