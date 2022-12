Incidente in Umbria, parla l'amica di Luana, una delle quattro vittime

Incidente in Umbria, parla l'amica di Luana, una delle quattro vittime del tremendo schianto a San Giustino che ha ucciso ragazzi giovanissimi

Incidente in Umbria, parla l’amica di Luana Ballini, una delle quattro vittime: la compagna di classe Beatrice non si dà pace: “Era una ragazza solare e bravissima a scuola”.

Sul banco di Luana presso la scuola che frequentava, l’istituto tecnico “Franchetti Salviani” a Città di Castello, è stata messa una rosa bianca. La 17enne è morta assieme a Gabriele Marghi, Nico Dolfi e Natasha Baldacci nel terribile incidente di San Giustino.

Secondo Leggo i compagni di classe di Luana hanno voluto ricordare così la loro compagna di scuola della 5E. E sempre il media spiega che un “Ciao Luana” campeggia all’ingresso della scuola dove la preside Valeria Vaccari e Beatrice, amica e compagna di classe, hanno provato a far trasparire il buio che hanno nel cuore.

Beatrice in particolare ha detto: “Mi trovavo in discoteca a Sansepolcro dove sarebbe dovuta arrivare anche Luana con gli altri amici Ma poco prima delle 3 ho visto due ragazze piangere nei bagni del locale ed è lì che ho appreso della tragedia”.

“Quei messaggi io non li cancellerò mai”

E ancora: “Non ci volevo credere e così ho chiamato due volte Luana sul cellulare, poi le ho inviato due messaggi in cui le ho scritto ‘dimmi che non è vero’, ma non ho ricevuto risposta“.

Poi una chiosa struggente: “Luana era una ragazza allegra e solare, oltre che bravissima a scuola, i messaggi e le telefonate che le ho inviato stanotte non le cancellerò mai“.