Incidente in Umbria sulla SS75, tamponamento tra 7 auto: morto un uomo di 69 anni

Il tamponamento è avvenuto in Umbria sulla Statale 75 all’altezza dello svincolo di Ospedalicchio. Morto un uomo, grave una ragazza.

Un grave incidente è accaduto all’altezza dello svincolo di Ospedalicchio, vicino il comune di Bastia Umbra (provincia di Perugia). Lo scontro è avvenuto tra sette autovetture. Una persona ha perso la vita a causa dell’impatto a catena. La notizia è stata riportata dall’agenzia stampa Ansa.

Incidente in Umbria sulla SS75, cosa è accaduto

Il sinistro mortale è avvenuto durante la mattinata di venerdì 24 settembre 2021 lungo la Centrale Umbra. La vittima è un uomo di 69 anni di Foligno. Nel frattempo una donna è stata invece trasportata d’urgenza in ospedale con codice rosso.

Incidente in Umbria sulla SS75, notevoli i disagi

Nel frattempo sul posto è giunto il personale di pubblica sicurezza che ha effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica dell’incidente. Notevoli i disagi per il traffico.

Intanto la carreggiata è stata chiusa per rimuovere i veicoli: il traffico è stato deviato su un’altra arteria ella zona.

Incidente in Umbria sulla SS75, rilievi in corso

Secondo quanto riportato dalla polizia, si sarebbe trattato di un tamponamento a catena. Non si conosce al momento come sia avvenuto l’incidente. La ragazza ferita è stata trasportata in codice rosso presso l’ospedale. Le sue condizioni sono gravi e costantemente monitorate dal personale medico.