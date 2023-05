Incidente in una galleria lungo la A9 con sette auto coinvolte

Terribile carambola ed effetto domino in una galleria con sette auto coinvolte in un incidente: 118, polizia e 115 impegnati sul posto

Una terribile carambola in sequenza che solo per un caso fortuito non ha fatto vittime o feriti gravi: un brutto incidente stradale è avvenuto nelle ore del mattino di oggi, 7 maggio, in una galleria lungo la A9 con sette auto coinvolte. In base al resoconto dei media che si sono occupati del sinistro avvenuto nel Comasco nel tunnel di San Fermo c’è stato un urto violento e tra i feriti c’è una donna incinta.

Incidente in una galleria, sette auto coinvolte

Tutto è accaduto a metà mattinata di oggi, intorno alle 10.20, quando all’improvviso e per cause da stabilire c’è stato un incidente sull’autostrada A9 all’altezza della galleria San Fermo in direzione Milano. Secondo i primi rilievi effettuato dalla polizia stradale sono state 7 in tutto le automobili coinvolte ma malgrado un numero così altro per fortuna non si segnalano feriti gravi. Tra di loro comunque c’è stata anche una donna in gravidanza che è stata condotta dai soccorritori Areu per precauzione all’ospedale Sant’Anna.

Il trasporto della ferita all’ospedale Sant’Anna

Nel nosocomio la vittima è stata sottoposta a dei controlli. Intanto e da quanto si apprende sul posto sono accorse due squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio, ovviamente le pattuglie della polizia stradale e i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica. I media spiegano anche che sono state inevitabili le ripercussioni sul traffico già molto intenso.