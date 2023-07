L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 27, all’altezza del comune di Grosio, provincia di Sondrio, in Valtellina. Il 40enne Luca Franzini era alla guida della sua Golf quando all’improvviso è uscito di strada ed è finito a sbattere contro un palo della luce.

Incidente in Valtellina, morto un 40enne schiantato contro un palo

Luca Franzini, domiciliato da anni a Milano, ma residente a Mazzo di Valtellina, si trovava in questi giorni proprio vicino alla sua casa d’origine. Nella serata di ieri, domenica 16 Luglio, però è avvenuto la tragedia. L’uomo stava percorrendo una rotonda a Grosio quando, per motivi ancora da accertare, la sua automobile ha prima sbandato per poi finire fuori strada fino a colpire in pieno un palo della luce. L’incidente è stato autonomo, nessuna altra auto era inftti coinvolta: è possibile che Franzini stesse guidando troppo velocemente o che sia stato colto da un malore.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso dell’uomo

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari di Aureu, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco. I medici non hanno potuto fare nulla per salvare Luca: il 40enne è praticamente morto sul colpo. I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi del caso e si stanno occupando di determinare l’esatta dinamica del sinistro. La salma di Franzini è stata portata all’ospedale Morelli di Sondalo.