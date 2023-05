Momenti di paura quelli vissuti in viale Nuova Florida ad Ardea quando due auto sono rimaste coinvolte in un brutale incidente che ha causato il ferimento di sei persone. Tra i feriti figurano anche due bambini.

Incidente in viale Nuova Florida ad Ardea, sei feriti

Nel pomeriggio di venerdì 26 maggio, intorno alle ore 18:30, un drammatico incidente si è consumato alla Nuova Floridaad Ardea quando due auto hanno impattato l’una contro l’altra. Nel sinistro, le cui cause sono in fase di accertamento, sono rimaste coinvolte una BMW e una Toyota Yaris. Lo schianto è accaduto mentre le vetture stavano percorrendo Viale Nuova Florida, in prossimità di Via Rimini, nel tratto in salita.

Lo schianto ha causato il ferimento di sei persone, tra le quali figurano anche due bambini. Tra i sei soggetti, il ferito più grave è risultato essere un uomo che è stato trasportato d’urgenza in ospedale tramite l’ausilio di un elisoccorso. Sul luogo della tragedia, erano presenti anche altre tre ambulanze, i vigili del fuoco e gli uomini della polizia locale di Ardea. Il sinistro ha avuto ingenti ripercussioni sul traffico di zona.

Bloccato il traffico in zona

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, l’uomo traportato d’urgenza in elisoccorso è stato indirizzato al San Camillo di Roma. Le altre cinque persone rimaste coinvolte nell’incidente, invece, sembrerebbero essere rimaste ferite in modo lieve. Nella maggior parte dei casi, infatti, i paramedici hanno effettuato medicazioni sul posto.

A seguito dell’incidente, la circolazione è stata bloccata in entrambe le direzioni in Viale Nuova Florida. La decisione ha avuto ripercussioni anche sulle strade parallele e, soprattutto, sul traffico in Via Rieti. Lunghe code sono state segnalate in corrispondenza della rotatoria di Rio Verde.